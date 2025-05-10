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        Haberler Gündem Çevre Van'da 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı | Son dakika haberleri

        Van'da kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı

        Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:23
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        Van'da 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı
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        Van'ın Muradiye Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşıma göre, güvenlik güçleri, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, gece Yakıncak Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmada suya yerleştirilmiş 100 metrelik ağ ve 1 ton inci kefali ele geçirdi.

        Canlı oldukları tespit edilen balıkları suya geri bırakan ekipler, bölgede denetimlerine devam ediyor.

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        #yerel haberler
        #van gölü
        #inci kefali
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