Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada,

"İlimiz genelinde gece saatlerinde başlayıp, sabahta etkisini devam ettirecek yoğun yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 19 Mart 2024 Salı günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" ifadeleri kullanıldı.