Vali Gül'den sosyal medyada yer alan iddialara cevap: Yasal işlem yapılacaktır

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çakar tertibatı bulunan lüks aracı kullanan bir kişinin, kendisini kayda alan kişilere "Valinin yeğeniyim" diyerek aracıyla uzaklaştığı anlar yer aldı. Video hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, bu kişinin akrabası olmadığını ve gerekli yasal işlemin başlatılacağını belirtti. Vali Gül paylaşımında, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi" ifadelerini kullandı.

Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir.

Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir.

Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır.

Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi.#İstanbul 🇹🇷 — Davut GÜL (@gul_davut) April 28, 2025

REKLAM advertisement1