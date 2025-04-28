Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Vali Gül'den sosyal medyada yer alan iddialara cevap: Yasal işlem yapılacaktır | Son dakika haberleri

        Vali Gül'den sosyal medyada yer alan iddialara cevap: Yasal işlem yapılacaktır

        İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, "Valinin yeğeniyim" diyerek lüks aracında çakar tertibatı kullanan kişinin akrabası olmadığını ve gerekli yasal işlemin başlatılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 23:10 Güncelleme: 28.04.2025 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gül: Yasal işlem yapılacaktır
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çakar tertibatı bulunan lüks aracı kullanan bir kişinin, kendisini kayda alan kişilere "Valinin yeğeniyim" diyerek aracıyla uzaklaştığı anlar yer aldı. Video hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, bu kişinin akrabası olmadığını ve gerekli yasal işlemin başlatılacağını belirtti. Vali Gül paylaşımında, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Davut Gül
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Habertürk Anasayfa