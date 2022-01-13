Ünlü model koronavirüse yenildi

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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan Valentina Boscardin Mendes (18), koronavirüse yenik düştü.

Hastalığa bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybeden genç modelin ölümü, ülkenin gündemine oturdu.

"BÜYÜK BİR ACIYLA VEDA EDİYORUM"

Aynı zamanda model ve oyuncu olarak da çalışan TV sunucusu annesi Marcia Boscardin, kızının vefatı sonrası, "Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum. Hoşça kal Valentina Boscardin Mendes. Tanrı sizi kollarını açarak karşılasın." mesajını yayınladı.