Valencia- Real Madrid maçı için geri sayım sürüyor. Real Madrid ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, Valencia ise performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Carlos Corberan yönetimindeki Valencia, bu sezon ligde çıktığı son beş karşılaşmada kazanamadı. Galibiyet hasretine son vermek isteyen Valencia, zorlu rakibi karşısında sürprize imza atarak puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki Valencia - Real Madrid maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? İşte, erteleme karşılaşmasının detayları…