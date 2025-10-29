Valencia Basket: 92 - Fenerbahçe Beko: 79 | MAÇ SONUCU
EuroLeague'in 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanyol ekibi Valencia Basket'le karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivert 92-79 kaybetti ve 2 maç aradan sonra parkeden mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 7. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 92-79 yenildi.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki 4. yenilgisini yaşadı. Sezona istediği gibi başlayamayan ancak son 2 maçını kazanarak toparlanan Fenerbahçe, galibiyet serisini 3 maça çıkaramadı.
İspanyol ekibi ise üst üste 2, toplamda 4. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında yarın Real Madrid'e konuk olacak.
PERİYOT SONUÇLARI
1. çeyrek: Valencia Basket 27-13 Fenerbahçe Beko
2. çeyrek: Valencia Basket 51-35 Fenerbahçe Beko
3. çeyrek: Valencia Basket 76-56 Fenerbahçe Beko
4. çeyrek: Valencia Basket 92-79 Fenerbahçe Beko