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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank 3. kez Guinness Dünya Rekorları’na girdi - Voleybol Haberleri

        VakıfBank 3. kez Guinness Dünya Rekorları’na girdi

        CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez şampiyon olan VakıfBank, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunu en çok kazanan takım olarak Guinness Dünya Rekorları'na 3. kez girmeye hak kazandı. VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısıyla Guinness World Records Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, rekor sertifikasını VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'e takdim etti. "Voleybolda üst üste en çok resmi maç kazanan takım" ve "FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda en çok şampiyon olan takım" unvanlarıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren VakıfBank, böylece bu başarıyı 3. kez elde etmiş oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 16:13 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:13