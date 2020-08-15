İHA

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı'nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi.

Haliç’te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor.

NE MASKE NE SOSYAL MESAFE VAR

İHA'da yer alan habere göre tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Partilerde doyasıya eğlenen kişileri virüse adeta meydan okudu.

EĞLENCEDE DANSÖZ DE SAHNE ALDI

Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Maske kullanılmayan ama hız kesmeden devam eden dansözlü partiler ise kameralara yansıdı.