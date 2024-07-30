Uzun namlulu silahla vurdu!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Ormanlık alanda içki alemi yapan arkadaşların eğlencesi kanlı bitti. Adamlardan biri gruptaki genç kadınla tartıştı. Depodan getirdiği uzun namlulu silahla onu vurdu. Yoğun bakımdaki kadın yaşam mücadelesi veriyor.
Giriş: 30.07.2024 - 19:41 Güncelleme: 30.07.2024 - 19:41
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Ormanlık alanda içki alemi yapan arkadaşların eğlencesi kanlı bitti.
Adamlardan biri gruptaki genç kadınla tartıştı.
Depodan getirdiği uzun namlulu silahla onu vurdu.
Yoğun bakımdaki kadın yaşam mücadelesi veriyor.
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