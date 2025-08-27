UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kaya'nın Nadim'le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan'ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder. Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir.

Cihan, Boran'ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya'dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine'nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır.