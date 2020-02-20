20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uyuz; deri altında yaşayan parazit ile ortaya çıkan bir kaşıntı hastalığıdır. Genelde el, koltuk altları, kasıklar, karın bölgesi, parmak aralarında kaşıntıya neden olur ve yaralar oluşur. Ancak mikroskopla görülen küçük bir böcektir. Derinin altında kanallar ve delikler açarak ilerler. Bu sayede yumurtlar ve çoğalır. Daha çok sonbahar ile kış aylarında ortaya çıkan bir hastalıktır. Toplu olarak yaşanan yerlerde daha fazla görülmektedir. Deride yaralar ve kıl diplerinde iltihaba neden olur.
Uyuz nasıl bulaşır?
Uyuz; oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. İnsandan insana geçebileceği gibi hastanın kullandığı her türlü eşyadan da bulaşabilme ihtimali yüksektir. Yakın temasta bulunmak, tokalaşmak, sarılmak gibi durumlarda geçme sağlar. Hastayla aynı evde yaşayan aile bireylerine hızla bulaşır. Herkes aynı durumu yaşar.
Uyuzun belirtileri nelerdir?
Uyuz kaşıntı ile ortaya çıkar; sulu kabarcıklar, kırmızı döküntüler ve ilerleyen zamanlarda pullanma ve kabuklanma şeklinde belirtiler oluşur. Geceleri artan kaşıntı parmak araları, genital bölge, bacaklar, eller sürekli kaşınır. Sırt, göğüs ve yüzde kaşıntı oluşmaz. Ancak; bebeklerde tüm vücudu kaplar.
Uyuzun tedavisi
Uyuz bazı kremler ile 10 gün boyunca kuru cilde tatbik edilerek tedavi edilir. Banyo yaparak cildin kurulanması ile uygulanmalıdır. İlerleyen günlerde gece sürülür ve sabah yıkanılır. Bazı losyonlarda tedavi için kullanılır. Sık tatbik edilmez ve bebekler, hamileler, emzikli annelerde solüsyon kullanmak zarar vericidir. Tüm ailede aynı tedavi uygulanmalıdır. Hastalığın geçmesi halinde kullanılan tüm eşyalar sıcak suyla sterilize edilerek yıkanmalıdır. Hastayla temas eden her eşya temizlenmelidir. Uyuzun tekrarlaması ihtimali de bulunmaktadır.
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