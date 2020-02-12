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Konya'da 5 ay önce kurulan Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Derneği'nin 7 kurucu üyesinden biri uyuşturucu hap satın alırken yakalandı. Şüpheli, "Uyuşturucu alışveriş işleri nasıl oluyor diye merak ettim, uyuşturucu kullanmıyorum" diye kendini savundu.

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya'da uyuşturucu satışının önlenmesi için Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobille uyuşturucu satıcısı Hasan G. ile Kemal D.'nin yanına gelen bir kişinin uyuşturucu hap aldığını fark etti.

Takip edilerek durdurulan otomobil sürücüsü Latif I.'nın yapılan üst aramasında cebinde uyuşturucu hap bulundu. 5 ay önce kurulan Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Derneği'nin 7 kurucusundan biri olduğunu belirten Latif I. gözaltına alındı.

'ALIŞVERİŞ NASIL OLUYOR DİYE MERAKIMDAN ALDIM'

"Uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan şüpheli olarak ifadesine başvurulan Latif I., "Konya'da faaliyet gösteren Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Derneği'nin kurucu üyelerindenim. Mahalle içinden geçerken bir kişi ıslık çalıp arabamı durdurdu. 'Hap satıyorum' deyince 'Bu işler nasıl oluyor' diye merak ederek 50 lira karşılığında uyuşturucu nitelikli hap satın aldım. Hapı 'uyuşturucu alışverişi nasıl oluyor' diye merak ettiğimden aldım. Kullanıcı değilim" dedi.

TORBACILARA ADLİ KONTROL

Latif I.'nın uyuşturucu kullanıp kullanmadığıyla ilgili idrar numunesi alınırken, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Hasan G. ile Kemal D., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.