'Uykusuz Bir Rüya Salim' Fişekhane'de
Fişekhane sahnesi Nisan ayı boyunca 'Uykusuz Bir Rüya Salim', 'Veda Yemeği', 'Salıncak', 'Cimri', 'Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler', 'Ödenmeyecek Ödemiyoruz', 'Müfettişler' oyunlarını seyirciyle buluşturacak. İşte program
Cimri | 7 Nisan
Fransız tiyatrosunun en önemli klasiklerinden biri olan Moliere’in “Cimri” oyunu, Semaver Kumpanya yorumuyla sahnede! Serkan Keskin’in Harpagon performansı ve Tansu Biçer’in rejisiyle seyircileri hem güldürecek hem de düşündürecek.
Uykusuz Bir Rüya Salim | 8 Nisan
Berkay Ateş’in kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı “Uykusuz Bir Rüya Salim”, Adana’dan İstanbul’a gelen bir gencin hayalleri ve gerçekleri arasındaki çatışmayı gözler önüne seriyor. Oyunda Berkay Güneş, Salim karakterine hayat veriyor.
Salıncak | 10 Nisan
Orta yaşlarına gelmiş iki kardeşin, geçmişleriyle yüzleşmesini konu alan “Salıncak”, aile bağları ve hatıraların gücüne dair etkileyici bir anlatı sunuyor.
Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler | 11 Nisan
Evliliğin bilinmeyen yönlerini, sırları ve yalanları ele alan “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler”, Dolunay Soysert ve Bülent İnal’ın güçlü performanslarıyla sahneye taşınıyor.
Ödenmeyecek Ödemiyoruz | 13 Nisan
Dünya çapında büyük yankı uyandıran Nobel Edebiyat Ödüllü Dario Fo’nun eseri “Ödenmeyecek Ödemiyoruz”, İtalya’nın varoşlarında yaşam mücadelesi veren insanların karşılaştıkları zorlukları anlatırken, mizah ve eleştiriyi de ustalıkla harmanlıyor.
Veda Yemeği | 19 Nisan
Başrollerini İlhan Şen, Fırat Çelik ve Pınar Gülkapan’ın paylaştığı “Veda Yemeği”, dostluk, geçmişin izleri ve ilişkiler üzerine düşündüren hem duygusal hem de mizahi yönü güçlü bir oyun olarak izleyicileri bekliyor.
Müfettişler | 27 Nisan
Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ın başrollerini paylaştığı “Müfettişler”, modern iş hayatının getirdiği sıkışmışlık hissini ve toplumsal kutuplaşmayı etkileyici bir şekilde sahneye taşıyor.