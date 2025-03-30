Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Uykusuz Bir Rüya Salim' Fişekhane'de

        'Uykusuz Bir Rüya Salim' Fişekhane'de

        Fişekhane sahnesi Nisan ayı boyunca 'Uykusuz Bir Rüya Salim', 'Veda Yemeği', 'Salıncak', 'Cimri', 'Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler', 'Ödenmeyecek Ödemiyoruz', 'Müfettişler' oyunlarını seyirciyle buluşturacak. İşte program

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 00:26 Güncelleme: 30.03.2025 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Uykusuz Bir Rüya Salim' Fişekhane'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cimri | 7 Nisan

        Fransız tiyatrosunun en önemli klasiklerinden biri olan Moliere’in “Cimri” oyunu, Semaver Kumpanya yorumuyla sahnede! Serkan Keskin’in Harpagon performansı ve Tansu Biçer’in rejisiyle seyircileri hem güldürecek hem de düşündürecek.

        Uykusuz Bir Rüya Salim | 8 Nisan

        Berkay Ateş’in kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı “Uykusuz Bir Rüya Salim”, Adana’dan İstanbul’a gelen bir gencin hayalleri ve gerçekleri arasındaki çatışmayı gözler önüne seriyor. Oyunda Berkay Güneş, Salim karakterine hayat veriyor.

        Salıncak | 10 Nisan

        Orta yaşlarına gelmiş iki kardeşin, geçmişleriyle yüzleşmesini konu alan “Salıncak”, aile bağları ve hatıraların gücüne dair etkileyici bir anlatı sunuyor.

        REKLAM

        Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler | 11 Nisan

        Evliliğin bilinmeyen yönlerini, sırları ve yalanları ele alan “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler”, Dolunay Soysert ve Bülent İnal’ın güçlü performanslarıyla sahneye taşınıyor.

        Ödenmeyecek Ödemiyoruz | 13 Nisan

        Dünya çapında büyük yankı uyandıran Nobel Edebiyat Ödüllü Dario Fo’nun eseri “Ödenmeyecek Ödemiyoruz”, İtalya’nın varoşlarında yaşam mücadelesi veren insanların karşılaştıkları zorlukları anlatırken, mizah ve eleştiriyi de ustalıkla harmanlıyor.

        Veda Yemeği | 19 Nisan

        Başrollerini İlhan Şen, Fırat Çelik ve Pınar Gülkapan’ın paylaştığı “Veda Yemeği”, dostluk, geçmişin izleri ve ilişkiler üzerine düşündüren hem duygusal hem de mizahi yönü güçlü bir oyun olarak izleyicileri bekliyor.

        REKLAM

        Müfettişler | 27 Nisan

        Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ın başrollerini paylaştığı “Müfettişler”, modern iş hayatının getirdiği sıkışmışlık hissini ve toplumsal kutuplaşmayı etkileyici bir şekilde sahneye taşıyor.

        7.04.2025 CİMRİ FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30
        8.04.2025 UYKUSUZ BİR RÜYA SALİM FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30
        9.04.2025 CİHAT TAMER VE ZİHNİ GÖKTAY İLE BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30
        10.04.2025 SALINCAK FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30
        11.04.2025 EVLİLİKTE UFAK TEFEK CİNAYETLER FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30
        11.04.2025 ORTADAKİ OYUN FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30
        12.04.2025 CIRCIR BÖCEKLERİ İTLER VE BİZ FİŞEKHANE ANA SAHNE 18.00 ve 21.00
        13.04.2025 ÖDENMEYECEK ÖDEMİYORUZ FİŞEKHANE ANA SAHNE 18.00
        15.04.2025 HAYAL SATICISI FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30
        16.04.2025 TATAVLADA SON DANS FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30
        16.04.2025 MARTI MIYIM FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30
        17.04.2025 LİNÇLER VE DUDAKLAR FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30
        18.04.2025 AŞK BİZE MASAL OLUR FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30
        19.04.2025 VEDA YEMEĞİ FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30
        19.04.2025 KUBİLAY QB TUNÇER 25. YILA ÖZEL THE MAGIC SHOW FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30
        20.04.2025 ANNE FİŞEKHANE ANA SAHNE 18.00
        23.04.2025 SEYFİ BEY FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30
        24.04.2025 KÜRK MANTOLU MADONNA FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30
        24.04.2025 GÜNE BAKAN CAM KIRIKLARI FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30
        25.04.2025 ÜÇ EKSİ BİR FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30
        26.04.2025 FANATİK FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30
        27.04.2025 MÜFETTİŞLER FİŞEKHANE ANA SAHNE 18.00
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fişekhane
        #tiyatro
        #Berkay Ateş
        #Dolunay Soysert
        #OYUN
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Adana'da yangın faciası
        Adana'da yangın faciası
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        'SignalGate' meselesinde son durum
        'SignalGate' meselesinde son durum
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Habertürk Anasayfa