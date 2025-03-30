'Uykusuz Bir Rüya Salim' Fişekhane'de

Cimri | 7 Nisan

Fransız tiyatrosunun en önemli klasiklerinden biri olan Moliere’in “Cimri” oyunu, Semaver Kumpanya yorumuyla sahnede! Serkan Keskin’in Harpagon performansı ve Tansu Biçer’in rejisiyle seyircileri hem güldürecek hem de düşündürecek.

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Uykusuz Bir Rüya Salim | 8 Nisan

Berkay Ateş’in kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı “Uykusuz Bir Rüya Salim”, Adana’dan İstanbul’a gelen bir gencin hayalleri ve gerçekleri arasındaki çatışmayı gözler önüne seriyor. Oyunda Berkay Güneş, Salim karakterine hayat veriyor.

Salıncak | 10 Nisan

Orta yaşlarına gelmiş iki kardeşin, geçmişleriyle yüzleşmesini konu alan “Salıncak”, aile bağları ve hatıraların gücüne dair etkileyici bir anlatı sunuyor.

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Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler | 11 Nisan

Evliliğin bilinmeyen yönlerini, sırları ve yalanları ele alan “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler”, Dolunay Soysert ve Bülent İnal’ın güçlü performanslarıyla sahneye taşınıyor.

Ödenmeyecek Ödemiyoruz | 13 Nisan

Dünya çapında büyük yankı uyandıran Nobel Edebiyat Ödüllü Dario Fo’nun eseri “Ödenmeyecek Ödemiyoruz”, İtalya’nın varoşlarında yaşam mücadelesi veren insanların karşılaştıkları zorlukları anlatırken, mizah ve eleştiriyi de ustalıkla harmanlıyor.

Veda Yemeği | 19 Nisan Başrollerini İlhan Şen, Fırat Çelik ve Pınar Gülkapan’ın paylaştığı “Veda Yemeği”, dostluk, geçmişin izleri ve ilişkiler üzerine düşündüren hem duygusal hem de mizahi yönü güçlü bir oyun olarak izleyicileri bekliyor. REKLAM Müfettişler | 27 Nisan Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ın başrollerini paylaştığı “Müfettişler”, modern iş hayatının getirdiği sıkışmışlık hissini ve toplumsal kutuplaşmayı etkileyici bir şekilde sahneye taşıyor. 7.04.2025 CİMRİ FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 8.04.2025 UYKUSUZ BİR RÜYA SALİM FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 9.04.2025 CİHAT TAMER VE ZİHNİ GÖKTAY İLE BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 10.04.2025 SALINCAK FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 11.04.2025 EVLİLİKTE UFAK TEFEK CİNAYETLER FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 11.04.2025 ORTADAKİ OYUN FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 12.04.2025 CIRCIR BÖCEKLERİ İTLER VE BİZ FİŞEKHANE ANA SAHNE 18.00 ve 21.00 13.04.2025 ÖDENMEYECEK ÖDEMİYORUZ FİŞEKHANE ANA SAHNE 18.00 15.04.2025 HAYAL SATICISI FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 16.04.2025 TATAVLADA SON DANS FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 16.04.2025 MARTI MIYIM FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 17.04.2025 LİNÇLER VE DUDAKLAR FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 18.04.2025 AŞK BİZE MASAL OLUR FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 19.04.2025 VEDA YEMEĞİ FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 19.04.2025 KUBİLAY QB TUNÇER 25. YILA ÖZEL THE MAGIC SHOW FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 20.04.2025 ANNE FİŞEKHANE ANA SAHNE 18.00 23.04.2025 SEYFİ BEY FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 24.04.2025 KÜRK MANTOLU MADONNA FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 24.04.2025 GÜNE BAKAN CAM KIRIKLARI FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 25.04.2025 ÜÇ EKSİ BİR FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 26.04.2025 FANATİK FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 27.04.2025 MÜFETTİŞLER FİŞEKHANE ANA SAHNE 18.00