'Uykusuz Bir Rüya, Salim' Atlas 1948'de

REKLAM advertisement1

Beyoğlu’nun kalbinde yer alan ve yenilenen dijital alt yapısı ile film festivalleri, gala, ülke sinemaları ve vizyon filmlerinin yanı sıra sahne sanatları ve konserlere de ev sahipliği yapan Atlas 1948 Sineması’nda bu ay; Başka Sinema’nın bağımsız filmleri, “Atatürk II” ve “Lohusa” gibi dikkat çeken vizyon filmleri ile Berkay Ateş’in sahnede devleştiği tek kişilik tiyatro oyunu “Uykusuz Bir Rüya, Salim” sanatseverlerle buluşacak.

Başka Sinema seçkisinde; The Boy and The Heron (Çocuk ve Balıkçıl), Hayat, King Lear, Aniden, Old Boy, Just The Two Of Us (Narsistle Aşk), Animal Kingdom (Hayvan Krallığı) ve Io Capitano (Kaptan Benim) filmleri Ocak ayında Atlas 1948’te izlenebilecek.

Atatürk II

Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı “Atatürk II" filmi, Milli Mücadele sürecinde 1915-1919 arası yaşananları konu alıyor.

Lohusa

Gupse Özay’ın yazıp başrolünü oynadığı Lohusa, doğumdan sonraki ilk 40 gün boyunca hayata ayak uydurmaya çalışan bir anne ve babanın komik hikâyesini anlatıyor.

Uykusuz Bir Rüya, Salim

Ünlü oyuncu Berkay Ateş’in tek kişilik oyunu 'Uykusuz Bir Rüya, Salim' 26 Ocak 2024 tarihinde saat 20.00’de Atlas 1948’de sahnelenecek. Adana’da ailesi ile yaşarken, İstanbul’a amcasının yanına gönderilen Salim’i hikâyesinin anlatıldığı oyunun konusu ise şöyle: “Amcasının kebapçı dükkânında çalışırken, şahit oldukları Salim’i geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Çocukluğundan bu yana en çok bildiği duygu olan çaresizlikle tekrar baş başa kalan Salim’e kaderi bir oyun daha oynamıştır. Salim de izleyiciye sorar: Keşke mi daha zordur kader mi?”