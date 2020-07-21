Uyku bozuklukları herkesin başına gelen oldukça rahatsız edici bir durumdur. Bu şekilde uyku problemleri yaşıyorsanız; doktora başvurup ne şekilde bir sorununuz olduğunuzu anlayarak, tedavi yöntemi uygulayabilirsiniz.
Uyku bozukluğu nedenleri nelerdir;
Uyku apnesi; eğer kilolu bir kişiyseniz ve uyku apnesi rahatsızlığınız mevcutsa kilo verebilir hafifte olsa oluşan belirtileri aza indirgeyebilirsiniz. Eğer uyku apnesi fiziksel özelliklerinizden kaynaklanmıyorsa; doktorunuz bu durumu tedavi etmek için size uyku sırasında uygulanan pozitif hava tazyiki uygulaması yaparak solunum yollarınızın açık tutulmasını sağlayacaktır.
Horlama; eğer horlamadan şikayetçiyseniz uyurken genellikle yan tarafınıza yatarak, kafeinli ve alkollü içeceklerden uzak durarak, sakinleştirici ilaçları bırakarak bu durumu önleyebilirsiniz. Eğer burun tıkanıklığı ve uyurken nefes almada zorlanmalar yaşıyorsanız mutlaka doktorunuzla görüşerek çözüm yoluna gidebilirsiniz.
Sirkadiyen ritim bozuklukları oluşumu; bu durum gece uykuya dalmak ve gündüz uyanmada zorluk çekmek şeklinde ve tam tersi olarak görülebilmektedir. Bu düzensizliği dengelemek için genelde tavsiye edilen yöntem; parlak ışık tedavisidir. Bunun dışında aynı saatlerde uyunmaya özen göstererek, gün içerisinde uyumaktan kaçınarak, yatmadan önce ağır işler yapmaktan kaçınarak, yattığınız odayı karanlık, sessiz ve serin tutarak ve yatmadan önce kafeinli içecekler içmeyi bırakarak düzenleyebilirsiniz.
Huzursuz bacak sendromu; uyku sırasında veya otururken sürekli ayağı hareket ettirme isteğiyle oluşan bir durumdur. Bu durum uykuya dalma sırasında oluştuğunda büyük rahatsızlık vermektedir. Uyumadan önce kafeinli içecekler almamanız ve rahatlamak için sıcak bir duş almanız yararlı olabilmektedir.
Hamilelik dönemi; genellikle bebek bekleyen bayanlar bu dönemde uyku problemleri yaşayabilmektedir. Bu yüzden yatmadan önce ılık süt içmek, ılık bir duş yapmak ve hafif egzersizliklerle önlenebilmektedir.
Narkolepsi; bu rahatsızlık gün içerisinde meydana gelen kısa uyuklamalar şeklinde oluşmaktadır. Bu durumda kişinin gün içerisinde sersem gibi olmasına ve enerjisinin düşmesine neden olmaktadır. Doktorlar genellikle buna uygun olarak size gün içerisinde canlı olmanızı sağlayacak ilaçlar vererek tedavi edebilmektedir.
İlaçlar; kullanılan bazı ilaçların yan etkileri uykuda düzensizlikler yapabilmektedir. Bu gibi durumlarda doktorunuzla görüşerek farklı bir ilaca yönelmeniz etkili olabilmektedir.
Yaş; yaşı ilerleyen kişilerde sık görülen bir durumdur. Bu yüzden bu kişilere hafif egzersizler yapmaları ve bol güneş ışığı almaları önerilmektedir.
Eğer bunların dışında uyku sırasında ani nefes kesilmeleri ve uzun süreli uykusuzluklar yaşıyorsanız mutlaka bir doktora görününüz.
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