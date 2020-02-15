14 Şubat Cuma O Ses Türkiye bölümünde yarı final heyecanı canlı yayında yaşandı. Beyazıt Öztürk'ün takımında olan Uygar Erdoğan, Yağız Ayaksız, Anıl Bekem, İlayda Coşkun ile O Ses Türkiye yarı final ilk turunda karşılaştı. Başarılı yarışmacı, O Ses Türkiye yarı final 2. turuna ismini yazdırmayı başardı. Ve "Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım" şarkısı ile bir kez daha sahne aldı. Uygar Erdoğan'ın O Ses Türkiye finalisti olup olmayacağını halk oylaması belirleyecek. Peki, Uygar Erdoğan kimdir?

UYGAR ERDOĞAN KİMDİR?

Uygar Erdoğan, Ankara Tuzluçayır'da dünyaya gelmiş ve yaşamını burada sürdürmüştür. Nerelidir sorusunun yanıtı Uygar Erdoğan Ankaralıdır.

Uygar Erdoğan 1993 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Sivas’lı Erdoğan ailesinin ikinci evladı olan Uygar'ın bir de erkek kardeşi var. uygar böyle bir çekirdek ailede yaşamını sürdürmektedir.

Uygar henüz 4 yaşındayken bağlamayla tanıştı. 2002 yılında TRT çocuk ve gençlik halk oyunları grubuna girdi. Grupla birlikte etkinlikler yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı seyahetlerinde bulundu. Artık iyi bir düzeyde bağlamasını yorumlayabiliyordu Ama bunu böyle bırakmadı ve kendini geliştirmeye devam etti ' şelpe( pençe ) tekniğiyle farklı yorumlar kazandı.

Çaldığı Enstrümanlar; Bağlama , Kopuz , Divan , Ney, Mey , Kaval , Balaban , Zurna , Gitar , Batery , Electro Gitar , Asma Davul , Tef , Ritimler , Org ...

Uygar Erdoğan, Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda ve daha bir çok yere gitmeye devam ediyor.