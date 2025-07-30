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        Haberler Magazin Üyeleri, MESAM'a dava açtı

        Üyeleri, MESAM'a dava açtı

        Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) üyeleri; Mustafa Özarslan, Nurdan Yeşilyurt ve Ufuk Çoban, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde, üyelerin telif gelirlerinin izinsiz kullanıldığı ve harcamaların şeffaf olmadığı iddiasıyla birliğe dava açtı. Ayrıca transferlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla şikâyette bulunulan Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri, inceleme başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 13:17 Güncelleme: 30.07.2025 - 13:34
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        Üyeleri dava açtı
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        Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği olan MESAM'ın 3 üyesi, Mustafa Özarslan, Nurdan Yeşilyurt ve Ufuk Çoban, usulsüz ödemeler yapıldığı, üyelerin telif gelirlerinin izinsiz kullanıldığı ve harcamaların şeffaf olmadığı iddiasıyla birliğe dava açtı. 3 üyenin dava açmasının nedeni; başka meslek birliklerinden transfer edilen şarkıcılara yapılan yüksek ödemelerin, kendi hak edişlerinden kesinti yapılarak gerçekleştirildiği iddiası. Ayrıca transferlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla şikâyette bulunulan Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri inceleme başlattı.

        MESAM Başkanı Recep Ergül

        Dava dilekçesinde Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Zeki Güner, Cem Adrian, Mabel Matiz, Nazan Öncel ve Yusuf Güney’in de aralarında olduğu bazı şarkıcılara, MESAM’a geçmeleri için yüksek miktarlarda ödeme yapıldığı, ödemelerin mevcut üyelerin telif gelirlerinden kesildiği ve bunun usule aykırı olduğu iddia edildi.

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        Ayrıca MESAM’ın 2023 yılında harcamalarında önceki yıla göre belirgin bir artış yaşandığı, özellikle temsil, ağırlama ve tanıtım giderlerinin milyonlarca liraya ulaştığı öne sürüldü. Dilekçede, bu harcamaların detaysız olduğu ve üyelerle paylaşılmadığı belirtildi. Dava konusu bir diğer başlık ise MESAM’a ait yeni hizmet binasıyla ilgili. Alındıktan sonra yıkılan binayla ilgili hem maliyetin yüksekliği hem de ihalenin şeffaflığı tartışma konusu oldu.

        Son olarak MESAM Başkanı Recep Ergül’e ödenen maaş ve harcırahların da yasal teamüllere aykırı olduğu iddia edildi. Dilekçede MESAM yönetim kurulu başkanlarının maaş almasının teamüllere uygun olmadığı ve önceki başkanların böyle bir uygulamaya gitmediği ifade edildi.

        BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKLER

        MESAM Başkanı Recep Ergül, yaptığı açıklamada; 31 Temmuz'da bir basın toplantısı düzenleyeceklerini; "MESAM Yönetim Kurulu, 31 Temmuz Perşembe Saat 12.00 de MESAM Merkez Binasında deprem etkisi yaratacak açıklamalar yapacaktır" sözleriyle duyurdu.

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