Buğra Gülsoy
MELİKŞAH
Devleti uğruna evladından geçen kudretli bir baba ve Selçuklu Devletinin tecrübeli Sultanı… Âleme nizam verme uğruna geçen mücadeleli ömrün kahramanı. Adaleti ile mazlumların ümidi, celali ile zalimlerin korkulu rüyası. Bâtınilerin devletini ve kendini ortadan kaldırmak için amansız mücadele verdikleri tarihi şahsiyet. Bizans’ın korkudan titrediği hükümdar; Sultan Melikşah!
Ekin Koç
SENCER
Selçuklu Devleti’nin kutlu sırrı ve en cesur kahramanı. Atalarının cesaretinden doğmuş bir Selçuklu kartalı. Nizamülmülk’ün elinde çelikleşmiş karakteri, Gazali’nin yanında keskinleşmiş zekâsı ve Hemedani’nin sunduğu gönül pınarından içen kutlu melik. Devletin kaderini omuzlarında taşıyan sağlam irade, tarihin seyrini değiştiren efsanevi kahraman!
Bülent Alkış
ÖMER HAYYAM
Gürkan Uygun
HASAN SABBAH
O, dünyanın gördüğü ilk ve en tehlikeli terör örgütünün lideri. İkna gücü ile kaleleri teslim alan, fedaileri ile sokaklara korku salan Selçukluyu yıkmaya azmetmiş bir terörist. Kurduğu istihbarat ağı ile en hususi bilgilere ulaşan, insanların zaaflarından faydalanarak gücü elde eden bir lider. Binlerce masumun kanını elinde tutan azılı katillerin azmettiricisi; Hasan Sabbah.
Hatice Şendil
TERKEN HATUN
Melikşah’a olan dillere destan aşkı, hırslarının esiri olmasının önüne geçemeyen bir hanım Sultan. Devleti yönetme arzusu içinde geçen mücadeleli saray günlerinin tehlikeli kadını.
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