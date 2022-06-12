UYAFA Palandöken Cup 2023 İstişare toplantısı, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında yapıldı.

Erzurum’da gerçekleşen toplantıda; Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdür Birdal Öztürk, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, UYAFA Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Genel Başkanı Özcan Şimşek, ASKF Erzurum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Selahattin CODUR, TFF Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Temsilcisi Akif Fencioğlu ve UYAFA Palandöken Cup 2023 İl Koordinatörü Ali Güney de yer aldı.

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