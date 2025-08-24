ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ elinin üzerinin makyajla kapatılmış olması merak uyandırdı. Son birkaç gün içinde, elinin üstünde kötü dağılmış makyajla birkaç kez görüntülenen Trump'ın, elindeki morlukları kapatmaya çalıştığı anlaşıldı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump'ın elindeki morarmaları, sık el sıkışmasına bağlayan bir açıklama yaptı. "Başkan Trump, halkın adamı ve tarihteki diğer tüm başkanlardan daha fazla Amerikalıyla görüşüp her gün el sıkışıyor" diyen Leavitt; "Kararlılığı sarsılmaz ve bunu her gün kanıtlıyor" ifadesini kullandı.

"SIK SIK TOKALAŞMAKTAN ELİ MORARDI"

Donald Trump'ın doktoru Sean Barbabella da el morarmasıyla ilgili bir açıklama yaparak; "Başkanın son fotoğraflarında elinin üstünde hafif morarmalar görülüyor. Bu durum, sık sık el sıkışmaktan ve standart bir kardiyovasküler (dolaşım sistemi hastalığı) önleme tedavisinin parçası olarak alınan ilaç kullanımından kaynaklı hafif yumuşak doku tahrişiyle ilgili" ifadesini kullandı.

Donald Trump, basının karşısına çıktığında moraran elini diğer eliyle kapatmaya çalıştı