Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Üstün zekalı çocuklar projeleriyle TEKNOFEST'e hazırlanıyor

        Üstün zekalı çocuklar projeleriyle TEKNOFEST'e hazırlanıyor

        Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfında eğitim alan çocuklar, öğretmenleriyle birlikte "sualtı dronu","amfibik robot" ve "topraksız tarım" projeleri hazırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:23 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üstün zekalı çocuklar projeleriyle TEKNOFEST'e hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfında (TÜZDEV) eğitim gören çocuklar, tasarladıkları "sualtı dronu", "amfibik robot" ve "topraksız tarım" cihazlarıyla TEKNOFEST'e katılmak istiyor.

        TÜZDEV'de bilgisayar öğretmeni olan Hikmet Kalfa, üstün zekalı öğrencilerin projelerini desteklediklerini, bunları hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

        Çocukların, tasarladıkları projelerle TEKNOFEST'te yarışmak istediklerini dile getiren Kalfa, projelerden birinin, denizlerdeki kirliliğin giderilmesi amacıyla hazırlanan, atık ve çöplerin temizlenmesi için suda ve karada hareket edebilen insansız "amfibik robot" olduğunu anlattı.

        REKLAM

        Kalfa, öğrencilerin sualtı dronu da tasarladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz dronun çalışması için gerekli motorları ve yazılımları tamamlamış durumdalar. Motorlarımızın bir kısmını satın aldık, sahip olduğumuz motorların bir kısmını da sualtı motoruna dönüştürdük" dedi.

        Sualtı dronunun işlevselliğine değinen Kalfa, şimdi bir yarışma aracı olarak tasarlanan dronun, ileriki aşamalarda su altındaki zenginlikleri incelemeyi de sağlayacağını ifade etti.

        Biyoloji Öğretmeni Özlem Talip Akkum ise öğrencilerle "hidroponik tarım" uygulaması geliştirdiklerini bildirerek, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: "Öğrencilerimiz, suda çeşitli besi yerlerini hazırladıktan, mineralleri ve gübreleri ilave ettikten sonra tohumlarını ekecekler. Tohumların takiplerini de uzaktan algılama sistemiyle yapacaklar. Kamera ısı sensörleri yardımıyla bitkinin büyümesini kontrol edecekler. Bu sayede bitkinin verimli yetişip, yetişmediğini elde ettikleri sonuçlara göre analiz edecekler."

        Öğrencilerden Hamza Clavijo Olarte ise topraksız tarım projesiyle bitkilerin yapay ışıkla güneş görmeden yetiştirildiğini, sebze tohumlarının telefon veya bilgisayarla uzaktan kontrol edilebildiğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali
        Habertürk Anasayfa