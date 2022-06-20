Usta piyanist Hiromi Zorlu PSM'de

Dünyanın dört bir yanında verdiği konserlerle adından söz ettiren, rock’tan caza her türü müzikal üretiminde kullanan ve üretimlerini dinledikleriyle öğrendiklerinin bir bileşimi olarak tanımlayan, kısa zamanda dünyanın en önemli caz piyanistlerinden biri olarak gösterilen Hiromi, 12 Ekim akşamı Hiromi: Solo- World Tour kapsamında Zorlu PSM Turkcel Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Küçük yaşta müziğe giriş yapan Hiromi, 1999 yılında girdiği Berklee School of Music’te caz dünyasına izlerini bırakan Ahmad Jamal, Stanley Clarke ve Oscar Peterson gibi isimlerden eğitim aldı. Piyanist ve besteci Hiromi Uehara, 2003’te Telarc etiketiyle yayınladığı ilk albümü “Another Mind”dan beri virtüöz olarak anılıyor. Hem doğuda hem de batıda dinleyenleri ve eleştirmenleri enerjisine, yaratıcılığına ve cazın sınırlarını yeniden yorumlayışına hayran bırakan, 12. ve son albümü olan Silver Lining Suite’i 8 Eylül 2021’de yayınladı.