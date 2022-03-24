Usta gazeteci Aydın Engin hayatını kaybetti

Yaklaşık 16 gündür yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Aydın Engin bugün yaşamını yitirdi. 8 Mart günü rutin bir safra kesesi ameliyatı geçiren Engin, 10 Mart günü, ameliyat sonrasında oluşan komplikasyonlar sonucunda doktorları entübe edip yoğun bakım ünitesinde yapay komaya alınmıştı.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

15 Mart günü, yapay komadan uyandırılıp, tüpsüz nefes almaya başlayan Aydın Engin, ağır bir akciğer enfeksiyonu dışında stabil ve iyileşme yoluna girmişti. 20 Mart günü akciğer enfeksiyonu ile daha iyi müdahale etmek için tekrar entübe edildi. Engin bugün hayatını kaybetti.