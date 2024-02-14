Üsküdar Kitap Fuarı 17 Şubat'ta açılıyor

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“Kültür Sanatın Merkezi, Kitapseverin Adresi” olan Üsküdar’da; gerek yayın çeşitliliği gerekse de katılımcı sayısı olarak İstanbul’un önemli kültürel etkinliklerinden olan Üsküdar Kitap Fuarı 9. Kez kapılarını açıyor. 2015 yılında tüm kitapseverleri buluşturma hedefiyle yola çıkan Üsküdar Kitap Fuarı, bu yıl 120 yayınevi, 550 yazar ve 750 etkinlik ile kitapseverlerle buluşacak.

Açılışı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Yapacak

Her yıl özel bir konuk tarafından açılışı yapılan Üsküdar Kitap Fuarı’nın dokuzuncusunun açılışı kitaba olan sevgisiyle bilinen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş tarafından yapılacak. Kurtulmuş’un katılacağı resmi açılış töreni 17 Şubat Cumartesi günü saat 12.00’de Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Onur Konuğu Erhan Afyoncu, Onur Yazarı İbrahim Tenekeci

Bu yıl sevilen tarihçi ve yazar, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’nun Onur Konuğu ve kaleme aldığı eserlerle Türk şiirinde bir ekol oluşturan şair İbrahim Tenekeci’nin Onur Yazarı olduğu Üsküdar Kitap Fuarı, yazar-okur buluşmalarının yanı sıra birbirinden zengin söyleşi ve panel içerikleri ile de yine ön plana çıkacak.

İlber Ortaylı’dan İskender Pala’ya kadar Çok Sayıda Yazar

9. Üsküdar Kitap Fuarı’nda birbirinden ünlü yazarlar da söyleşi ve imza günleri ile yer alacak. İlber Ortaylı, İskender Pala, Yusuf Kaplan, Hayati İnanç, Dursun Gürlek, Saliha Erdim, Nurullah Genç, Şef Ömür Akkor, Kemal Sayar, Beşir Ayvazoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Şermin Yaşar, Ali Ural, Erol Göka ve Selahattin Yusuf gibi bir ünlü yazar söyleşi ve imza günleriyle fuarda yer alacak.

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Alev Alatlı İçin Anma Programı

Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Alev Alatlı için de 9. Üsküdar Kitap Fuarı’nda bir anma programı düzenlenecek. Anma Programı, Üsküdar Kitap Fuarı’na daha önce pek çok kez konuk olan Alev Alatlı için bir saygı duruşu niteliği taşıyacak. Türk edebiyatının usta kalemleri Peyami Safa’dan, Sabahaddin Ali’ye ve Oğuz Atay’a; önemli araştırmacı ve düşünürlerden Edward Said gibi isimlere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşecek paneller edebiyatseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunacak.

Bu yıl Çocuk Kitapları Daha da Öne Çıkacak

Üsküdar Kitap Fuarı’nın en öne çıkan özelliklerinden biri de çocuklar, özellikle çocuk kitaplarına dair pek çok yayınevini buluşturan fuarda yer alan her bir kitap çocuklar için farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Ailelerin kitap etrafında bir araya gelmesi, fuar alanına ulaşmak için yaptıkları yolculuk, herkesin kendisi için almak istediği kitapları listelemesi, fuar alanında stantlar arasında gezerek yeni keşifler yapmak ve sevilen yazarlar ile çektirilen unutulmaz kareler. Tüm bunlar Üsküdar Kitap Fuarı’nı hemen herkesin hatırasında özel bir yere taşıyacak.

Fuar Süresince 750 Etkinlik Gerçekleşecek

Üsküdar Kitap Fuarı edebiyattan sinemaya, ilahiyattan felsefeye; sosyolojiden tarihe, çocuk kitaplarından şiir kitaplarına geniş bir yelpazede yayınlara ev sahipliği yapacak. Bu çeşitliliğin yansıdığı yaklaşık 150 adet söyleşi ve yaklaşık 600 imza ile tam 750 etkinlik Üsküdar Kitap Fuarı’nda yer alacak.