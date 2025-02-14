Üsküdar'da toprak kayması: 2 bina boşaltıldı

Üsküdar'da iki binanın bahçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edilerek mühürlendi.

Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak'taki bitişik iki binanın bahçe kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması esnasında çıkan gürültü nedeniyle bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

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2 BİNA TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; AFAD ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonrası iki bina tedbir amaçlı tamamen tahliye edilerek, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Bina sakinlerinden Ömer Faruk Düztaş, gazetecilere, olayın uyurken meydana geldiğini ve büyük bir gürültü duyduklarını söyledi. İki kez üst üste aynı gürültünün yaşandığını ve korktuklarını belirten Düztaş, "İki gürültü arasında 10-15 dakika var. Bahçede toprak kayması olduğunu fark ettik. Tüm bina sakinleri olarak dışarı çıktık. Tedbir amaçlı evler tahliye edildi. Bina sakinleri olarak bu geceyi otellerde veya akrabalarımızın yanında geçireceğiz. Binanın durumu ise bugün netlik kazanacak" dedi.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.