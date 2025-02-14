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        Haberler Gündem Güncel Üsküdar'da toprak kayması: 2 bina boşaltıldı | Son dakika haberleri

        Üsküdar'da toprak kayması: 2 bina boşaltıldı

        İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 2 binanın bahçe kısmında toprak kayması meydana geldi. 9 daire ve 3 iş yerinden oluşan 2 bina, tedbir amacıyla boşaltıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 06:44 Güncelleme: 14.02.2025 - 06:44
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        Üsküdar'da toprak kayması: 2 bina boşaltıldı
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        Üsküdar'da iki binanın bahçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edilerek mühürlendi.

        Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak'taki bitişik iki binanın bahçe kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması esnasında çıkan gürültü nedeniyle bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

        2 BİNA TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ

        İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; AFAD ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonrası iki bina tedbir amaçlı tamamen tahliye edilerek, zabıta ekiplerince mühürlendi.

        Bina sakinlerinden Ömer Faruk Düztaş, gazetecilere, olayın uyurken meydana geldiğini ve büyük bir gürültü duyduklarını söyledi. İki kez üst üste aynı gürültünün yaşandığını ve korktuklarını belirten Düztaş, "İki gürültü arasında 10-15 dakika var. Bahçede toprak kayması olduğunu fark ettik. Tüm bina sakinleri olarak dışarı çıktık. Tedbir amaçlı evler tahliye edildi. Bina sakinleri olarak bu geceyi otellerde veya akrabalarımızın yanında geçireceğiz. Binanın durumu ise bugün netlik kazanacak" dedi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Üsküdar
        #istanbul
        #Son dakika haberler
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