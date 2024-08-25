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        Haberler Gündem İstanbul Üsküdar'da motosiklet İBB aracına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Üsküdar'da motosiklet İBB aracına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

        Üsküdar'da motosikletin İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol temizleme aracına çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 03:55 Güncelleme: 25.08.2024 - 03:55
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        Motosiklet İBB aracına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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        D-100 kara yolu Üsküdar istikameti Ünalan mevkisinde Yasin Tepe idaresindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak İBB'ye ait yol temizleme aracına arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Tepe ile arkasında oturan Kaan Murat Ergün yola savruldu.

        Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık personelinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken Tepe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Belediyeye ait yol temizleme aracının sürücüsü polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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