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        Haberler Gündem Güncel Üsküdar'da istinat duvarı yan yattı: 2 bina boşaltıldı | Son dakika haberleri

        Üsküdar'da istinat duvarı yan yattı: 2 bina boşaltıldı

        İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yan yatan istinat duvarının önündeki bina ile bitişiğindeki apartman tedbir amacıyla tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 01:28 Güncelleme: 12.02.2025 - 01:29
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        Üsküdar'da istinat duvarı yan yattı: 2 bina boşaltıldı
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        Üsküdar'da Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'ndeki istinat duvarı yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ekipler, duvarın önündeki bina ile bitişiğindeki apartmanın çevresine demir bariyer ve şerit çekerek önlem aldı.

        Dörder katlı bu iki binanın tedbiren boşaltılmasına, daireler ve toplam 7 dükkanın mühürlenmesine karar verildi.

        Bitişikteki binada oturan bir apartman sakininin karara itiraz ederek, evden çıkmayacağını söylediği öğrenildi.

        Tahliye edilen ailelerden bir kısmının yakınlarının evlerine gittiği, gidecek yeri olmayanların ise belediye tarafından otellere yerleştirileceği belirtildi.

        Polis ve zabıta ekiplerinin binaların önündeki bekleyişi sürüyor.

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        #istanbul
        #Üsküdar
        #Son dakika haberler
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