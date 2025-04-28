Üsküdar'da şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısı uçtu
Meteoroloji peş peşe uyarılarda bulunmuştu. Üsküdar'da şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısı uçtu.
Kent genelinde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ay Işığı Sokak'taki 6 katlı binanın çatısının bir bölümü rüzgar nedeniyle uçtu.
Yerinden kopan parçalar, Yalı Sokak'taki bitişik iki binanın üzerine savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı, kopan çatı parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.