Uşakspor'da Ergün Penbe dönemi!

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off oynama fırsatını son hafta kaçıran Uşakspor, teknik direktörlük görevine Ergün Penbe'yi getirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sayın Ergün Penbe ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Ergün Penbe ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz. Ergün Penbe’ye, ‘Uşaksporumuza hoş geldin’ diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun... Yolun sonu şampiyonluk olsun." denildi.

REKLAM advertisement1

Futbolculuk döneminde Galatasaray'la 2000 yılındaki UEFA Kupası dahil şampiyonluklar yaşayan, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takım'da da forma giyen Ergün Penbe, Kırmızı-siyahlıların yeni teknik patronu oldu. Ergün Penbe futbolculuk döneminin ardından Hacettepe, Kartalspor, Erciyesspor, Giresunspor, İnegölspor, Tarsus İdmanyurdu, Çorumspor ve son olarak bu sezon Yeni Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlük yapmıştı.