İHA

Olay Atatürk Mahallesi 1.Balcı Sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre felçli olduğu öğrenilen emekli maliyeci Mehmet A., 2 yıldır yalnız yaşadığı evinde komşusu Fatma G. tarafından ölü bulundu.

Fatma G., Mehmet A.’yı kontrol etmek amacıyla evine gittiğinde açık olan pencereden, yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken görmesinin ardından polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine ulaşan polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde Mehmet A.’nın cansız bedenine ulaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası yaşlı adamın tahmini 6 ile 7 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. İHA'nın haberine göre; eşinden boşandığı öğrenilen ve 3 çocuğu olan Mehmet A.’nın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.