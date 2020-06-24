Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde şüpheli bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, sigara paketinin içine gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki G.B. ve M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. tutuklandı. M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.