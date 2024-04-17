Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, ABD Başkanı Biden'a "diyalog" çağrısı:

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Joe Biden'a diyalog çağrısında bulunarak, "Eğer sen istersen ben de isterim." dedi.

Başkent Karakas'ta gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Maduro, koşulların uygun olması durumunda ABD Başkanı Biden ile diyaloğa hazır olduğunu belirterek, "ABD'den gelen müzakerecilerden, Başkana (Biden) şu mesajı götürmelerini istedim. 'Eğer sen istersen ben de isterim, sen istemezsen ben de istemem'." ifadesini kullandı.

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Maduro, ABD'nin kendileriyle yaptığı anlaşma kapsamında Venezuela'ya uyguladığı tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini vurgulayarak, "44 numaralı lisansı kaldırarak bize şantaj yapmaya devam ediyorlar. Venezuela ekonomisine zarar vermek istiyorlar. ABD, bizimle imzaladığı anlaşmanın hiçbir noktasına uymadı." dedi.

REKLAM ABD'den kendilerine 1 yıl önce diyalog teklifi geldiğini dile getiren Maduro, "Venezuela'ya uygulanan tüm yasa dışı yaptırımların kaldırılmasını talep ettik. Dokuzdan fazla toplantı gerçekleşti. Katar emirinin iyi niyetiyle Katar'da altı toplantı oldu, Milano'da ise üç toplantı oldu. Taleplerimiz açık ve netti." diye konuştu. MADURO, NETANYAHU'YU ELEŞTİRDİ Orta Doğu'da devam eden gerginliğe değinen Maduro, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Nazi çılgınlığı 3. Dünya Savaşı aşamasına getirdi. Venezuela rasyonellik, diplomasi ve barışı savunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, 28 Temmuz'da düzenleneceği belirtilen devlet başkanlığı seçimine ilişkin ise ülkede muhalefetin 24 siyasi partisi ve 12 adayı olduğunu ve seçimlerin demokrasi bayramı havasında geçeceğini belirtti. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.