Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre; bu kapsamdaki adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 kişi yakalandı.

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Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 56 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabancalara ait 88 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli de tutuklandı.