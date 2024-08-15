Uşak'ta TIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü: Kaza anı kamerada
Uşak'ta TIR'ın, dönüş yaptığı sırada çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. TIR sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alınırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Uşak'ta TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda ilerleyen E.A. yönetimindeki TIR, Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.
MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ, TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekiplerce yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü E.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, TIR'ın dönüş yaptığı sırada motosikletle çarpıştığı görülüyor. Kayıtlarda, motosiklet sürücüsünün TIR'ın altına girdiği yer alıyor.