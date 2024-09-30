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        Haberler Gündem Güncel Uşak'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Son dakika haberleri

        Uşak'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

        Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 09:44 Güncelleme: 30.09.2024 - 09:56
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          Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Karaköse köyü Hamzabey mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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          İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopterler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangında, havanın kararmasıyla birlikte dün 5 helikopterin müdahalesi sona erdi.

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          Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

          Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve AFAD İl Müdürü Burak Edin'den yangınla ilgili bilgi aldı.

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          Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, yangına ekiplerin hızla müdahale ettiğini söyledi.

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          Yangına çevre illerden ekiplerin de müdahale ettiğini aktaran Aktaş, "Yangınımız etkisini azaltmış olmakla birlikte hala devam ediyor. Şu an 230 personel ve 90 araçla söndürme çalışmaları devam ediyor. İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli’den takviye ekipler geldi. Yangının hızını azalttığı bölgeyle, devam eden bölge arasında dozerlerle, greyderlerle ayrıştırma çalışması yapıldı. Temennimiz, arzumuz en kısa sürede kontrol altına alınması." dedi.

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