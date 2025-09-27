Uşak'ta kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Uşak'ta lastiği patladığı için yol kenarında duran kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ankara-Uşak kara yolunda ilerleyen Ercan Ö. (48) yönetimindeki motosiklet, Ortaköy Kavşağı yakınlarında lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü Ercan Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Motosiklet sürücüsünün cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü İ.D. (39) ifadesi alınmak üzere Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Fotoğraf: AA