Uşak'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı
Uşak'ta beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi hastanede tedavi altına alındı
Fatih Mahallesi İkinci Akarca Sokak'taki inşaatın temeline beton dökümü sırasında pompanın yükselen kolu elektrik tellerine temas etti.
Bu esnada inşaatın temelinde beton pompasının kolunu tutan inşaat işçisi Y.Y. (46), elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.