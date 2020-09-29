AA

Alınan bilgiye göre, Yeleğen beldesindeki alkollü restoranda karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen R.K. (38) ile Süleyman Şenol Aysan (29) ve M.E. (34) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle R.K, Aysan ile M.E'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Aysan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen M.E'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA'nın haberine göre; R.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.