Alınan bilgiye göre, Etem Vural (19) yönetimindeki 64 NF 799 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Omurca köyünde boş bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre; Vural'ın cenazesi Ulubey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.