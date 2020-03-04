AA

Uşak'ta 67 yaşındaki M.K., tartıştığı oğlunu tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. (67),gece oğlu Bülent K. (42) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Baba, sabah saatlerinde oğlunu av tüfeğiyle vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, Bülent K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bülent K.'nin cenazesi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Firari baba M.K. ise polisin operasyonuyla evin yakınlarında yakalandı.