Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray derbisi için dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier'i Dolmabahçe'ye getirdi.

İsviçreli eski hakem, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 ütünlüğüyle sona eren dev derbiyi siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile birlikte izledi.

Urs Meier, mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Meier'in maç esnasındaki önemli pozisyonlar için yorumları siyah-beyazlıların sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İşte Urs Meier'in yorumları:

Dk: 25'

Urs Meier: Beşiktaş’ın tehlike yaratabileceği bir atağı önlediği için Ernest Muçi’ye yapılan faulde rakip oyuncuya sarı kart verilmeliydi.

Dk: 38'

Urs Meier: Ernest Muçi’nin attığı golün iptal edilmesi kararı doğru. Golün asistini yapan oyuncu Gedson Fernandes, ofsayt pozisyonunda topa sahip oldu.

Urs Meier: Hakemin ilk yarıdaki performansı genel olarak iyiydi. 36. dakikada hakem, Frankowski’ye kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeliydi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Kulübü, Galatarasay- Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem Slavko Vincic tarafından yönetilmesinin ardından kalan derbilerin de yabancı hakemler tarafından yönetilmesini istediğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirmişti. Ancak siyah-beyazlıların talebini yerine getirmeyen TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine Yasin Kol'u atadı.

Bu duruma tepki gösteren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, maçı takip etmek için dünyaca ünlü yabancı bir hakemi Tüpraş Stadyumu'na davet edeceklerini açıklamıştı. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda derbi maça emekli hakem Urs Meier'i getirdi.