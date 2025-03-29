Urs Meier derbinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi
Beşiktaş Kulübü'nün davetlisi olarak Süper Lig'in 29'uncu haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisini Tüpraş Stadyumu'nda takip eden dünyaca ünlü eki hakem Urs Meier, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İsviçreli eski hakemin yorumları, Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından maç oynandığı sırada paylaşıldı. İşte Urs Meier'in pozisyon değerlendirmeleri ve Yasin Kol yorumu...
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray derbisi için dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier'i Dolmabahçe'ye getirdi.
İsviçreli eski hakem, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 ütünlüğüyle sona eren dev derbiyi siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile birlikte izledi.
Urs Meier, mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Meier'in maç esnasındaki önemli pozisyonlar için yorumları siyah-beyazlıların sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
İşte Urs Meier'in yorumları:
Dk: 25'
Urs Meier: Beşiktaş’ın tehlike yaratabileceği bir atağı önlediği için Ernest Muçi’ye yapılan faulde rakip oyuncuya sarı kart verilmeliydi.
Dk: 38'
Urs Meier: Ernest Muçi’nin attığı golün iptal edilmesi kararı doğru. Golün asistini yapan oyuncu Gedson Fernandes, ofsayt pozisyonunda topa sahip oldu.
"FRANKOWSKI'YE KIRMIZI KARTI VAR DAVETİ OLMADAN GÖSTERMELİYDİ"
Urs Meier: Hakemin ilk yarıdaki performansı genel olarak iyiydi. 36. dakikada hakem, Frankowski’ye kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeliydi.
Dk: 55'
Urs Meier: Hakemin Svensson’a gösterdiği sarı kart doğru.
Dk: 80'
Urs Meier: Barış Alper, Masuaku’nun ayağına bastı. Barış Alper’e ikinci sarı karttan kırmızı kart verilmeliydi.
Dk: 85'
Urs Meier: Chamberlain’e yapılan müdahalede rakip oyuncunun topla oynama niyeti yok. Hakem sarı kart göstermeliydi.
Dk: 90'
Urs Meier: Beşiktaş, Semih’le tehlikeli bir pozisyon bulabilirdi. Hakem ofsayt vermeyerek oyunu devam ettirmeliydi.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş Kulübü, Galatarasay- Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem Slavko Vincic tarafından yönetilmesinin ardından kalan derbilerin de yabancı hakemler tarafından yönetilmesini istediğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirmişti. Ancak siyah-beyazlıların talebini yerine getirmeyen TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine Yasin Kol'u atadı.
Bu duruma tepki gösteren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, maçı takip etmek için dünyaca ünlü yabancı bir hakemi Tüpraş Stadyumu'na davet edeceklerini açıklamıştı. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda derbi maça emekli hakem Urs Meier'i getirdi.