Urla'da caz mevsimi



İzmir'in şirin ilçesi Urla doğanın dinlenmeye hazırlandığı sonbaharı müzikle, cazla karşılayacak.

27-28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Urla Jazz Festival'inde birbirinden değerli caz müzisyenleri caz severlerle buluşacak.

Erkan Oğur

Urla’nın farklı bölgelerinde yapılması planlanan ve üç gün sürecek festivalde Erkan Oğur, Bülent Ortaçgil , Kerem Görsev, Birsen Tezer, Ricky Ford, Fatih Erkoç gibi müzisyenler ve müzik grupları sahne alacak.

Bülent Ortaçgil

Festivalde, özel dinletiler, gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler ve atölyelerin yanında Urla’nın köklerinden gelen sürprizler eşi benzeri olmayan anlar yaşatacak. Cazı hissetmek, cazın geçmişinde bir yol almak için Urla’da bir gezintiye çıkabileceksiniz.

Kerem Görsev

Heyecanla beklenen festivalde, dinleyicileri bekleyen büyük sürprizlerden biri de, kulaklara alışılmışın dışında bir ziyafet sunacak ney-caz buluşması olacak. Urla’dan gelip geçen en iyi sanatçılarından olan ve en önemli ney ustalarından sayılan Neyzen Tevfik’e ithaf edilecek “Jazz in Urla” eğlenceyi ve müziğin hazzını en iyi şekilde yaşatmayı hedefliyor.