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        Haberler Dünya Ürdün, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı - Dünya haberleri

        Ürdün, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı

        Ürdün, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınayarak, eylemi, barış içinde bir arada yaşamı tehdit eden ve nefreti körükleyen sorumsuz davranış olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:53 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:53
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        Ürdün, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı
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        Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lahey'de Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırılar kınandı.

        Açıklamada, "Ürdün'ün, dünyadaki yaklaşık 2 milyar Müslüman'ın duygularını provoke eden, nefret ve şiddeti körükleyen ve barış içinde bir arada yaşamı tehdit eden bu sorumsuz davranışlara karşı olduğu" ifade edildi.

        Dışişleri Bakanlığı, "dini sembollere saygı gösterilmesinin, barış kültürü ve 'ötekini' kabulün desteklenmesinin, taassup ve fanatikliğin terk edilmesinin, herkesin uyması gereken kolektif bir sorumluluk olduğunu" vurguladı.

        Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld dün, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #ürdün
        #hollanda
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