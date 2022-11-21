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Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Kazada sekiz kişi yaralanırken, Uraz Kaygılaroğlu, yaralanan eski eşi Melis İşiten'in sağlık durumuyla alakalı açıklamada bulundu. "MELİS VE CEYHUN İYİ, SERGEN'İN DURUMU DAHA AĞIR" Konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Arayan, soranlara genel bir cevap olsun" başlıklı videolu bir paylaşımda bulunan Kaygılaroğlu, "Merhabalar arkadaşlar. Yaşanan trafik kazasından beri Melis ile irtibat halindeyiz. Çok korktuk, çok feci bir kaza yaşadılar. Hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Siz de, 'İyi mi, değil mi?', 'Durumu ne?' diye mesaj atmışsınız. Melis, yaralı ama durumu iyi. Değerlerinde bir sorun yok, hayati tehlikesi yok, kalıcı bir şeyi yok. Ceyhun da aynı şekilde. Ufak tefek yaraları var ama iyi. Sergen'in durumu biraz daha ağır. Bilgilerim bu kadar, sağ olun..." şeklinde konuştu.

2017'DE BOŞANDILAR Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten ile evlenmiş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı. 2019'un temmuz ayında boşanan çift, yollarını ayırmış olsalar da dostluklarını sürdürüyor.

SERGEN DEVECİ YOĞUN BAKIMDA DHA'da yer alan detaya göre; Amasya’nın Merzifon ilçesindeki kazada yaralanan Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun’daki hastaneye sevk edildi. Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin hastane servisinde, Sergen Deveci’nin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

ÜÇ KİŞİ KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Kaza, dün gece Amasya'nın Merzifon ilçesinin Çaybaşı Köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR’a arkadan çarptı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek de ihbarla gelen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelerde tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler de hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ünlü isimlerin dün Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda "Başbelası" adlı tiyatro oyununu sahneledikleri öğrenildi. "MİNİBÜSÜN SÜRATLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ" Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Vali Masatlı, şöyle konuştu: "Kazada maalesef üç insanımızı kaybettik. Kaza sonucu yedi tiyatro ekibinden vatandaşımız da yaralandı. Bunlardan iki tanesini Samsun'a sevk ettik. Bir tanesi taburcu oldu. Dört tanesi de şu an itibariyle Sabuncuoğlu Araştırma Hastanemizde tedavi altındalar. Bunlardan bir tanesinin durumu birazcık kritik. İleri bir tedavi için belki başka bir hastaneye de sevk edebiliriz. Ceyhun Bey'le de görüştüm. Şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış. Diğer taraftan vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan bazı yaralar var. Tahmin ediyorum birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden TIR'a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var." Fotoğraflar: AA, İHA, Instagram