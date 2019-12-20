TV 8 kanalının ve Acun Medyanın sahibi Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve 3 hafta devam ederek Youtube kanalın da yayınlanacak olan yeni proje Exatlon Challenge 2019 yılı yarışmasında Türkiye yarışmacı kadrosunda yarışacak isimlerden biriside Uras Benlioğlu oldu. Bu durumda Uras Benlioğlu’nun kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Uras Benlioğlu Kimdir? Yaşamı ve hayat hikâyesi ile ilgili bilgileri bizde siz değerli okurlarımız için Uras Benlioğlu’nu tüm detayları ile araştırdık.

Uras Benlioğlu Kimdir?

16 Şubat 1982 doğumlu ve 2019 yılı itibari ile 37 yaşında olan Uras Benlioğlu İzmirli. İzmir Göztepe’de doğan Uras Benlioğlu, 18 yıl İzmir'de yaşadıktan sonra 2000 tarihinde üniversite için geldiği İstanbul'da Marmara İletişim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Üniversite yıllarından itibaren isim yapmış TV kanallarında muhabirlik, haber seslendirmesi gibi işler yaptı. Özellikle Ali Kırca'nın Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemlerde onun yanında staja başlamış ve ATV Haber ve Show Haber'de 15 yıl boyunca bu kanalın muhabirliğini yapmıştır. 15 yıl Ali Kırca’nın yanında çalıştıktan sonra ayrıca muhabirlik ve gazetecilik de yapmıştır. Uras, birçok dizi ve televizyon programlarının kamera arkasında çalıştı. 2014 yılında haberciliğe ara vermiş ve “Tims Productions Tamam mıyız?” ve “Muhteşem Yüzyıl” projelerinin kamera arkasında ki belgeselleri hazırlamıştır. 2014 yılında medya kariyerini bir anda bırakarak youtube kanalını 1 Haziran 2014 tarihinde kurdu. Kanalının adı ''Uras'la Pratik Bilgiler''di. Günlük yaşantıyla alakalı pratik bilgiler veren ayrıca bir yandan da eğlenceli deneyler yapan Uras Benlioğlu’nun kanalı günlük ortalama 1.500 abone kazanmış ve 600.000 bin defa günlük ortalama izlenmeye ulaşmıştır. 1.000.000 aboneye 31 Ocak 2017 tarihinde ulaştı. Anlık olarak 2 milyon 600 bin abonesi bulunuyor. Fanatik bir Göztepe taraftarı, ayrıca koyu bir Galatasaraylıdır. 9 Eylül 2012 yılında Rana Benlioğlu ile evlenmiş ve bu evliliğinden Ali isminde bir oğlu bulunmaktadır. 1,69 cm boyunda, 77 kg ağırlığında ve kova burcudur.

Bütün sosyal medya mecralarını aktif olarak kullanan Uras Benlioğlu, mutlaka hafta en az bir paylaşım yapmaya özen gösteriyor. Youtube kanalında yayınlamış olduğu birçok videonun altında ise şu ifadeyi eklemiştir. ''Pratik Bilgi Kanalımda siz abonelerimin hayatını oldukça kolaylaştıracak pratik bilgiler , " oha yok artık diyorum " diyeceğiniz deneyler, arkadaşlarınıza hadi sen de yap diye iddiaya girebileceğiniz iddialı oyunlar, basit oyuncaklar, kimyasal ve fiziksel deneyler, mutfak için işinize yarayacak püf noktalar, film dizi şarkı müzik kitap önerileri, kariyer tavsiyeleri, fail videoları bulacaksınız. Yıllarca ciddi kanallarda güncel haberleri sunanken ciddi bir spiker olmak zorunda idim fakat kendi Youtube kanalımdaki videolarda yeri geldiğinde ciddi ama çoğunlukla da eğlenceli, komik, fail ve mizah dolu bir anlatım şekli kullanıyorum, bu hoşuma gidiyor. İtiraf edeyim birazda zorluyor''

2 milyon 600 binin üzerinde abone sayısına ulaşan ve gün geçtikçe büyüyen bir takipçi kitlesi bulunan Uras Benlioğlu yaptığı işle ilgili şu açıklaması da dikkat çekiyor "Benim %17 kadar 18 yaş altı, geri kalanın büyük kısmı 18-36 arası. Beni, milyon doları olan kesimde asgari ücret alan vatandaş da, 5 yaşındaki çocuk da 70 yaşındaki kişilerde takip ediyor.

Demografiyi değiştirmek için özel bir çabam da yok. Yorum mekanizmasını çocuklar kullanıyor. Yorumu ben bile YouTube işine girene kadar pek önemsemez, kullanmazdım, sadece izlerdim. Fakat kanalım olduktan sonra yorumun ne kadar gerekli ve yönlendirici olduğunu anladım "

Uras Benlioğlu Artı, Ali ve Uras, Pratik Bilgiler Junior, Rana Benlioğlu youtube’da kendisinin, kendisiyle birlikte oğlu Ali’nin ve eşine ait kanalları bulunmaktadır.

2018 yılında beyaz perde de sahnelenen “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi” isimli sinema filminde rol almıştır.

Medya ve gazetecilik mesleğini bir anda bırakarak Youtuber olan Uras Benlioğlu, bu sezon Youtube kanalında yayınlanacak olan Exatlon Challenge 2019 yarışmasında 18 kişilik ilk Türkiye yarışmacı kadrosunda yer alacak isimlerden biri oldu.

Daha önce gözlük kullanan Uras Benlioğlu gözlerindeki bozukluktan dolayı gözlerini 2002 yılında çizdirmiş ve 2002 yılından sonra gözlük kullanmayı tamamen bırakmıştır. Geçirdiği bir ameliyattan sonra da sağ kulağı %30 oranında duymaktadır. İzmirli olmasına rağmen sıcak havayı hiç sevmeyen Uras Benlioğlu’nun en çok sevdiği renk ise mordur.