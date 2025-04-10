Ural Aküzüm: Türkiye organizasyon başarısını dünyaya kanıtladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ev sahipliğinde, Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen UEFA Dostluk Kupası U18 Kadınlar Turnuvası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm değerlendirmede bulundu.

Riva'da 5 farklı konfederasyondan (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL ve UEFA) 8 millî takımın bir araya geldiği organizasyonda global bir turnuva düzenlediklerini ifade eden Aküzüm, "Birbirinden farklı kültürler, farklı takımlar, birbirleriyle karşılaşması gerçekten çok zor olan takımlar burada maç yapma fırsatı buldu. Türkiye'nin yanı sıra Tayland, Zambiya, Kolombiya, Finlandiya, Lübnan, Jamaika ve Tanzanya birbirinden heyecanlı maçlar oynadı. Özellikle son gün, büyük bir final oldu. Türkiye - Lübnan maçı hariç, final dahil geri kalan üç maç uzatmaya gitti. Her takım çok farklı heyecanlar yaşadı. Kolombiya, turnuvayı şampiyon tamamladı" ifadelerini kullandı.

"KADIN FUTBOLUNDA AYNI ANDA DÖRT FARKLI ORGANİZASYON YAPILDI"

Turnuvanın başından sonuna kusursuz işlediğini ifade eden Ural Aküzüm, "Türkiye Futbol Federasyonu, çok genç ve bir o kadar tecrübeli bir profesyonel çalışan yapısına sahip. Bu organizasyonda ter döken tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Kusursuz bir çalışma örneği sergilediler. Türkiye, tüm dünyaya global turnuvalarda ne kadar başarılı bir organizatör olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ayrıca kadın futbolunun yükselişine değinmemek olmaz. Kadın futbolunda aynı anda dört farklı organizasyon yapıldı. Kadın A Millî Takımımız, Slovenya ile deplasmanda ve Sivas'ta karşılaştı. UEFA Avrupa Şampiyonası 2. Tur B Ligi 6. Grup maçlarında mücadele eden U19 Kadın Millî Takımımız, gösterdiği başarılı performansla A Ligi'ne yükseldi. Riva'daki turnuvanın yanı sıra U16 Kız Millî Takımımız da Karadağ'da yarın başlayacak UEFA Gelişim Turnuvası'nda mücadele edecek. Bunların tümü kadın futbolunun inanılmaz yükselişini bir kez daha gözler önüne sermektedir. İnşallah çok yakın bir zamanda Türk kadın futbolu, dünya üzerinde çok daha fazla adından söz ettirecektir. Tüm takımlarımıza ve başarı için oradan oraya koşturan, ter döken TFF profesyonellerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.