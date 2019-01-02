02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Psikiyatri Uzmanı Dr. Şaban Karayağız, unutkanlığın çoğu zaman normal gibi görünse de, bazı hastalıkların ya da vücuttaki hormon yetersizliklerinin sonu olabileceğini söyledi.
Psikiyatride unutkanlığın kaynağına göre araştırıldığını belirten Karayağız, “Psikiyatride unutkanlık kaynağına göre araştırılmaktadır. Unutkanlık ile ilgili yapılan nöropsikiyatrik testler, hastalığın teşhisi konusunda önemli ipuçları verir.
Beyin-davranış ilişkisi temelinde yapılan bu testlerle unutkanlığın nedeni belirlenmeye çalışılır. Bazen beyinden kaynaklanan unutkanlık, çoğu zamanda hormon yetersizlikleri ve vitamin eksikliğinin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir” dedi.
HAFIZADAKİ BİLGİLERİ HATIRLAYAMAMANIN 4 NEDENİ!
Unutkanlığın kendini belli ettiği 4 hafıza problemini iyi bilinen bir adresi hatırlayamama, yön ve zaman algısının kaybolması, aynı soruyu ve konuyu tekrar tekrar sorma ve kişileri hatırlayamama olarak sıralayan Karayağız, unutkanlık nedenlerine dair şunları söyledi:
VİTAMİN EKSİKLİĞİ VE TİROİD HORMONU YETERSİZLİĞİ
“Tiroit hormonu yetersizliği ile vitamin eksikliğinde (D ve B12 vitamini) unutkanlığın ortaya çıktığı belirlenmiştir.Vücuttaki B12 vitamin eksikliği son yıllarda bir sağlık sorunu haline gelmiştir. B12, sinir dokusunun sağlığı ve kırmızı kan hücresinin üretimi için gerekli bir vitamindir.
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