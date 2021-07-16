Emma Watson'a sadece dışarıdan benzemeyen, aynı zamanda ünlü oyuncu gibi insan hakları savunucusu olan Ella, "Küçüklüğümden beri Oxford Üniversitesi'nde İngilizce bölümünü okumayı hayal ediyordum. Daha sonra insan hakları için çalışmayı istemeye başladım. Kendimi çevre sorunlarının yanı sıra insan hakları savunucusu olarak görüyorum ve dünyada bir fark yaratabilmeyi çok isterim" diyor.