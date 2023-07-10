Ünlülerin Bodrum günlüğü
Her yıl olduğu gibi Bodrum, gözde tatil beldesi olmaya devam ediyor. Ünlü isimlerin de tatil adresi olan Bodrum'da hafta sonu oldukça hareketli geçti. Ünlüler; denizin, güneşin ve eğlencenin keyfini yaşadı
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Çağlar Ertuğrul... Sevgilisi Kayla Manukyan ile keyifli dakikalar geçirdi. Ertuğrul, denize girip serinlemeyi tercih ederken Manukyan, şezlongunda sevgilisini bekledi.
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Çağlar Ertuğrul - Kayla Manukyan
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Sinem Ünsal... Yakın arkadaşı Hazal Türesan ile birlikte fotoğraf çekmek için uğraş verdiği anlar böyle görüntülendi.
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Sinem Ünsal - Hazal Türesan
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Gizem Karaca... Fotoğraf çektirdikten sonra kendisini yakından inceledi. Ardından da fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Gizem Karaca
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Birand Tunca... Brezilyalı sevgilisi Karen Maura ile keyifli dakikalar geçirip sevgilisinin fotoğraflarını çekti.
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Birand Tunca - Karen Maura
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Yüsra Geyik... Gün boyu locadan çıkmadı. Günü dinlenerek geçirdi.