Ünlülerin berberi Şükrü Dudu'dan örnek davranış

Çağatay Ulusoy, Keremcem, Alp Navruz, Sarp Apak, Halit Ergenç ve Tolgahan Sayışman gibi pek çok ünlünün berberi olan Şükrü Dudu, herkese örnek olacak bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

15 yaşında geldiği İstanbul'da, hayata başarıyla tutunarak Türkiye'nin en başarılı erkek berberlerinden biri olan Şükrü Dudu, 27 Aralık saat 15.00'de Darülaceze'de yatan herkesi Şükrü Dudu Barber's Club ekibi olarak 2019'a hazırlayacak.

Şükrü Dudu Barber's Club ekibi erkeklere ve kadınlara saç, el, ayak bakımı yapıp 2019'a merhaba partisini Okmeydanı'ndaki Darülaceze'de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacak.